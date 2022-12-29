Власти сообщили о четырех ударах по Харьковской области Глава Харьковской ОГА Синегубов сообщил о четырех ударах по Харькову

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Глава Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов сообщил о четырех ударах по Харькову. В своем Telegram-канале он написал, что прилеты были замечены в Немышлянском и Основянском районах города. Он уточнил, что ракеты целятся в критическую инфраструктуру города. Работают системы противовоздушной обороны. В Харькове объявлена воздушная тревога.

Харьков и Харьковская область под ударами вражеских ракет. Предварительно есть прилеты 4 ракет, вероятно С-300, в Немышлянском и Основянском районах. Под прицелом — критическая инфраструктура. На месте работают спасатели. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется, — написал Синегубов.

До этого Telegram-канал «Труха Украина» сообщал, что по Харьковской области было запущено минимум шесть ракет. Системы противовоздушной обороны сработали также в Киеве, Чернигове, Одессе, Киевской и Сумской областях. В Одессе и Одесской области произошло отключение света, из-за чего весь городской транспорт был отправлен в депо. Кроме того, электричество было отключено в Днепропетровской области. Глава Днепропетровской ОГА Александр Вилкул заявил, что электричество было принудительно отключено в Кривом Роге. По его словам, вся критическая инфраструктура города переведена на питание от генераторов. Мэр Львова Андрей Садовой также подтвердил звуки взрывов в городе, глава ОВА Максим Козицкий добавил, что в регионе работает ПВО.

Как утверждает советник офиса президента Украины Алексей Арестович, 29 декабря на Украине ожидается прилет более 100 ракет в несколько волн. Он призвал местных жителей не пренебрегать укрытием.