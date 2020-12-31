Власти Словакии ввели максимально жёсткие ограничения из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/5502f39c-4c11-11eb-b6a1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Omar Marques / Sopa Images/Global Look Press

В Словакии из-за ситуации с распространением коронавируса введены максимально жёсткие социальные ограничения. Они будут действовать до 24 января.

В стране приостановили работу костёлы, горнолыжные курорты, а гостиницы перестали принимать новых постояльцев.

Жителям запретили ходить в гости друг к другу, в том числе и членам одной семьи, которые не проживают вместе. Глава правительства Словакии Игор Матович назвал данное ограничение «наиболее принципиальным». Он пояснил, что граждане, навещая родных и друзей, пренебрегают соблюдением эпидемиологических требований и это является «самой серьёзной проблемой», сообщает Словацкое радио.

На ужесточение ограничений власти вынудил рост заболеваемости коронавирусом в стране и смертности. Так, в последний день 2020 года в стране было выявлено 6,3 тысячи новых случаев заражения, что стало максимальным показателем за всё время пандемии. Всего в Словакии заразились 179,5 тысячи человек. Из них жертвами инфекции стали 2,1 тысячи и выздоровели 125,9 тысячи человек.

Как писал NEWS.ru, 26 декабря в Словакии стартовала вакцинация от коронавируса. Жителей прививают препаратом Pfizer/BioNTech, который поступил в больницы городов Братиславы, Банска-Бистрицы и Кошицы. Первыми вакцину получают сотрудники и пациенты домов престарелых, а также работники экстренных служб и стратегической инфраструктуры. Общее количество вакцин рассчитано примерно на 3,3 млн человек, а население страны составляет 5,45 млн.