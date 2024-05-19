Стало известно о состоянии премьера Фицо Вице-премьер Словакии: жизнь Фицо больше не под угрозой

Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

Роберт Фицо

Жизнь премьер-министра Словакии Фицо после покушения уже не под угрозой, сообщил вице-премьер страны Роберт Калиняк. Прогноз по его состоянию здоровья позитивный, передает РИА Новости. Он добавил, что в ближайшее время не будет никаких переводов Фицо в другие больницы.

Премьер вышел из ситуации, которая непосредственно угрожала его жизни, но ситуация все еще серьезная, ему необходима интенсивная медицинская помощь, — сказал он.

Накануне глава словацкого Минздрава Зузана Долинкова сообщала, что состояние премьер-министра стабильное, но по-прежнему тяжелое. По ее словам, двухчасовая операция, которую провели политику 17 мая, поспособствовала улучшению прогнозов по состоянию его здоровья.

По Фицо открыли огонь после выездного заседания правительства в культурном центре города Гандлова 15 мая. Политик подошел к местным жителям, собравшимся у учреждения. Один из них окликнул премьера, а затем открыл огонь. Пули попали в грудь, руку и брюшную полость главы кабмина. Позднее его на вертолете доставили в больницу, прооперировали и ввели в искусственную кому.