Власти Словакии максимально ужесточают локдаун

https://static.news.ru/photo/9bfe692c-4ba6-11eb-9977-fa163e074e61_660.jpg Фото: Omar Marques / Sopa Images/Global Look Press

С 1 января 2021 года в Словакии максимально ужесточаются ограничения, введённые из-за коронавируса. Такое решение приняло правительство страны 31 декабря в ходе внеочередного заседания.

Ужесточить локдаун властям пришлось в связи с резким ухудшением эпидемиологической ситуации, передаёт Ta3. Ограничения будут действовать до 24 января.

С 05:00 по местному времени (07:00 мск) в стране закроются все костелы и горнолыжные спуски. Кроме того, гостиницы прекратят принимать новых клиентов, которые до этого могли селиться только в исключительных случаях. Также жителям страны будет запрещено ходить в гости друг к другу.

Граждане во время посещения [друзей и близких] не соблюдают действующие меры [эпидемиологической безопасности], что в данный момент представляется самой серьёзной проблемой, — заявил премьер-министр страны Игор Матович.

Накануне медики Словакии зафиксировали максимальное число новых случаев коронавируса. За сутки в стране заразились 6315 человек.

По данным местного Министерства здравоохранения, 30 декабря в стране было выявлено почти в два раза больше новых случаев, чем днём ранее, — на 3274. Всего в Словакии COVID-19 болеют 51 434 человека, 2945 из них находятся в больницах, состояние 416 из них врачи оценивают как тяжёлое.

В целом за период пандемии коронавируса на территории государства заразились 179,5 тысячи человек, 2138 человек погибли, 125,9 тысячи — выздоровели

26 декабря в Словакии началась массовая вакцинация населения против коронавируса. Первые 9750 доз препарата производства Pfizer/BioNTech были получены больницей города Нитра.

Партия вакцины Pfizer/BioNTech была распределена между больницами городов Братислава, Банска-Бистрица и Кошице. В течение декабря и января будут вакцинироваться сотрудники и пациенты домов престарелых, а также работники экстренных служб и стратегической инфраструктуры. Общее количество вакцин рассчитано примерно на 3,3 млн человек. Население Словакии — 5,45 млн, писал NEWS.ru.