Федеральное управление здравоохранения Швейцарии подсчитало число положительных тестов на коронавирус. Их оказалось более 6 тысяч. За сутки было выявлено 1200 новых зараженных.
Позитивные тесты получены на настоящий момент у 6113 человек, умерли 56 человек, — заявили представители ведомства.
Первый случай заражения в стране был выявлен 25 февраля 2020 года. Начиная с сегодняшнего дня в стране запрещено собираться в группы более пяти человек. Также власти рекомендуют соблюдать между людьми дистанцию в несколько метров. Соответствующее предписание распространяется на парки и общественные места. За его нарушение грозит штраф.
Как писал NEWS.ru, в Швейцарии из-за коронавируса был отменён общенациональный референдум. Решение связано с защитой населения.
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