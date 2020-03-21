https://static.news.ru/photo/5d49e88e-6b7b-11ea-bc4d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Felix Kästle/Global Look Press

Федеральное управление здравоохранения Швейцарии подсчитало число положительных тестов на коронавирус. Их оказалось более 6 тысяч. За сутки было выявлено 1200 новых зараженных.

Позитивные тесты получены на настоящий момент у 6113 человек, умерли 56 человек, — заявили представители ведомства.

Первый случай заражения в стране был выявлен 25 февраля 2020 года. Начиная с сегодняшнего дня в стране запрещено собираться в группы более пяти человек. Также власти рекомендуют соблюдать между людьми дистанцию в несколько метров. Соответствующее предписание распространяется на парки и общественные места. За его нарушение грозит штраф.

Как писал NEWS.ru, в Швейцарии из-за коронавируса был отменён общенациональный референдум. Решение связано с защитой населения.