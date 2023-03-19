Банк Credit Suisse могут национализировать Bloomberg: правительство Швейцарии рассматривает вариант национализации Credit Suisse

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Правительство Швейцарии рассматривает возможности полной или частичной национализации банка Credit Suisse, если его не поглотит крупнейшее финансовое учреждение страны UBS, сообщает Bloomberg. Агентство указывает, что руководство страны начало такие дискуссии, опасаясь срыва слияния Credit Suisse и UBS ввиду сжатых сроков и возможных юридических сложностей.

В публикации Bloomberg подчеркивается, что Берн планирует приобрести банк полностью или купить значительную его долю к моменту открытия торгов на азиатских фондовых рынках, которое произойдет ночью по центральноевропейскому времени. В федеральном департаменте финансов официально отказались давать комментарий касательно материала Bloomberg.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на исследование экономистов Social Science Research Network сообщила, что 186 американским банкам грозит банкротство после краха Silicon Valley Bank (SVB). Отмечается, что это может произойти из-за роста ключевой ставки, а также большого числа незастрахованных депозитов. По данным издания, в случае массового исхода этих средств могут пострадать застрахованные вклады.