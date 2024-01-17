Власти Швейцарии потребовали правового решения по российским активам

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Решение по замороженным российским активам, которые хотят передать на нужды Украины, должно соответствовать международному праву, заявили РБК в Федеральном департаменте экономики, образования и исследований (EAER) Швейцарии. Также там настаивают, что это решение не должно противоречить правовым нормам самой Швейцарии.

Швейцария выступает за то, чтобы текущие обсуждения привели к решению, которое бы отвечало правовой системе самой Швейцарии, международному праву, а также внешнеполитическим целям, — в отношении российских активов правительство придерживается международной позиции, — ответили в EAER.

В текущей ситуации Федеральное управление юстиции Швейцарии считает, что передача активов третьим лицам противоречит национальным нормам правопорядка.

Ранее Евросоюз приступил к реализации предложения Еврокомиссии по использованию доходов от замороженных российских активов в интересах Украины. Об этом заявил вице-премьер и министр финансов Бельгии Винсент ван Петегем. По его словам, в настоящее время ведутся технические работы по данной инициативе.