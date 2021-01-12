Власти Швейцарии одобрили использование вакцины Moderna

https://static.news.ru/photo/d3a14082-54e5-11eb-b9cd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON

Швейцария одобрила вакцину против COVID-19 производства компании Moderna, следует из заявления Федерального офиса общественного здравоохранения.

Так, препарат Moderna стал второй вакциной, одобренной институтом Swissmedic. Данная организация является надзорным органом Швейцарии за рынком лекарств. 19 декабря в стране одобрили вакцину производства Pfizer и BioNTech, передаёт РИА Новости.

Известно, что у Moderna закупили около 7,5 млн доз препарата. Первые 200 тысяч доз будут переправлены уже в ближайшее время.

В настоящее время в России зарегистрированы две вакцины от коронавируса: «Спутник V» (разработана центром имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана в центре «Вектор»). В скором времени возможна регистрация третьего препарата, над которым работают специалисты центра имени Чумакова РАН.

Ранее NEWS.ru писал, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассматривает заявку на сертификацию российской вакцины от COVID-19 «Спутник V», заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.