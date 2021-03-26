Власти Швейцарии объяснили десятки смертей после вакцинации

https://static.news.ru/photo/38ebb318-8e35-11eb-96a0-96000091f725_660.jpg Фото: Moritz Wolf/http://imagebroker.com/Global Look Press

Почти 40 человек умерли после получения прививок от коронавируса в Швейцарии. Об этом сказано в правительственном отчёте о пандемии и вакцинации.

Речь в документе идёт о 37 смертях, которые последовали через некоторое время после того, как людям вкололи препарат. Медики тщательно исследовали каждый случай и, как следует из промежуточных официальных выводов, ни один из летальных исходов не связан с прививками.

Средний возраст скончавшихся составил 84 года, большинство из них страдали от серьёзных заболеваний до того, как была проведена процедура, говорится в отчёте.

Швейцарские власти особо отметили то, что все смерти произошли бы независимо от того, вакцинирован человек или нет. Они явились следствием заболеваний сердечно-сосудистой и дыхательной систем, а также осложнением от других инфекций.

Доказательств того, что прививка стала причиной смерти, не найдено.

Ранее, как писал NEWS.ru, стало известно о ряде случаев гибели людей в Европе после прививки вакциной от компании AstraZeneca. У скончавшихся были выявлены тромбоэмболические осложнения. В нескольких странах вакцинация этим препаратом временно приостановлена.

После этого, как писал NEWS.ru, фармкомпания повторно исследовала данные испытаний препарата и понизила показатель его эффективности.