Власти Швейцарии объяснили десятки смертей после вакцинации

Почти 40 человек умерли после получения прививок от коронавируса в Швейцарии. Об этом сказано в правительственном отчёте о пандемии и вакцинации.
Речь в документе идёт о 37 смертях, которые последовали через некоторое время после того, как людям вкололи препарат. Медики тщательно исследовали каждый случай и, как
Средний возраст скончавшихся составил 84 года, большинство из них страдали от серьёзных заболеваний до того, как была проведена процедура, говорится в отчёте.
Швейцарские власти особо отметили то, что все смерти произошли бы независимо от того, вакцинирован человек или нет. Они явились следствием заболеваний сердечно-сосудистой и дыхательной систем, а также осложнением от других инфекций.
Доказательств того, что прививка стала причиной смерти, не найдено.
Ранее, как писал NEWS.ru, стало известно о ряде случаев гибели людей в Европе после прививки вакциной от компании AstraZeneca. У скончавшихся были выявлены тромбоэмболические осложнения. В нескольких странах вакцинация этим препаратом временно приостановлена.
После этого, как писал NEWS.ru, фармкомпания повторно исследовала данные испытаний препарата и понизила показатель его эффективности.