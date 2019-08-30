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Правительство Швеции планирует ввести новый налог для банков. Таким образом кабмин намерен покрыть рост расходов на оборону в связи с ростом напряжённости в отношениях с Россией.

Шведский министр обороны Магдалена Андерссон считает нововведение оправданным и справедливым. Она отмечает, что в случае финансового кризиса банки могут получить помощь из госбюджета, поэтому логично, если они будут вносить в него больше средств.

Банковское сообщество, в свою очередь, инициативу кабмина раскритиковало. Банкиры отметили, что правительство выбрало неудачное время для введения налога, поскольку экономика замедляется. Они также указали на то, что кредитные организации и без того делают повышенные отчисления в бюджет на случай финансовых трудностей, сообщает Bloomberg .

Ранее News.ru писал, что глава Минобороны России Сергей Шойгу рассказал о напряжённой обстановке на западных границах, которая обусловлена в том числе и расширением военного сотрудничества Швеции с НАТО. Он заверил, что ведомство примет необходимые для нейтрализации угроз меры.