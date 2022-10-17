Власти Сербии запретили экспорт газа Власти Сербии запретили экспорт природного газа до 31 октября

Фото: Oliver Dietze/dpa/globallookpress.com

Правительство Сербии в ходе заседания приняло решение о временном запрете на экспорт природного газа до 31 октября, говорится на сайте кабмина республики. Такое решение было принято с целью обеспечить бесперебойное снабжение топливом внутреннего рынка и предотвратить возможный ущерб экономике и гражданам страны.

Правительство Республики Сербия приняло решение о временном запрете на экспорт природного газа, который будет действовать до 31 октября. <...> Решение принято с целью предотвращения угрозы критической нехватки природного газа, вызванной сбоем на мировом энергетическом рынке, — сказано в сообщении.

Ранее президент Сербии Александр Вучич призвал МВД и спецслужбы усилить охрану газотранспортной системы (ГТС) страны. Данное заявление последовало на фоне сообщений об угрозах газопроводу «Турецкий поток». Глава республики также напомнил, что ежедневно Белград расходует порядка 3 млн кубометров газа.

О попытках подрыва газопровода «Турецкий поток» спецслужбами Украины сообщил президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности 10 октября. По его словам, Киев осуществил также три террористических акта в отношении Курской АЭС, подрывая линии напряжения электростанций.