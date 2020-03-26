https://static.news.ru/photo/fa53d12a-6f91-11ea-807b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Shi Zhongyu/Xinhua/Global Look Press

Правительство Сербии обратилось к России за помощью в связи с распространением коронавируса. Такое решение члены кабмина приняли в ходе заседания.

Власти страны будут просить Москву о помощи в рамках соглашения о сотрудничестве в области чрезвычайного гуманитарного реагирования. Соответствующий запрос уже отправлен Министерством внутренних дел государства, передаёт телеканал RTS.

21 марта российский президент Владимир Путин во время длительного телефонного разговора пообещал премьер-министру Италии Джузеппе Конте помочь Риму в противостоянии пандемии.

На территории Италии число заражённых коронавирусом пациентов превысило 57 500, а число жертв инфекции перевалило за 7500. В городе Бергамо находятся российские вирусологи, которые примут участие в борьбе с COVID-19, писал NEWS.ru.

Согласно последним данным, в России за сутки зафиксировано 182 новых случая заболевания COVID-19, а общее число заражённых составляет 840 человек. Количество выздоровевших возросло до 38 человек. Умерли два человека.

Всего в мире коронавирусом заразились более 500 тысяч. Жертвами болезни стали 22,3 тысячи человек, выздоровели свыше 114 тысяч.