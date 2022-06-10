Власти Сербии отправят Украине €3 млн

Фото: Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

Кабмин Сербии направит €3 млн Украине в рамках финансовой гуманитарной поддержки, сообщили в пресс-службе правительства страны. Часть суммы (€1,5 млн) направят Киеву через механизм Детского фонда ООН — UNICEF для того, чтобы оказать помощь украинским детям. Вторая половина пойдет на поддержку беженцев из этой страны.

Правительство Сербии на сегодняшнем заседании приняло решение о выделении финансовой гуманитарной помощи для детей и беженцев на Украине в сумме €3 млн, — сказано в сообщении.

Ранее Всемирный банк одобрил дополнительную помощь Украине. Ее размер составит $1,4 млрд.

Президент США Джо Байден в мае подписал закон о предоставлении Киеву военной и гуманитарной помощи на сумму $40 млрд.

В свою очередь, глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что страны ЕС подтвердили готовность предоставить Украине дополнительную финансовую помощь в размере €9 млрд. Такую сумму макрофинансовой помощи для Киева прежде называла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.