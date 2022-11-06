Власти Польши заявили, что больше не пойдут на уступки Еврокомиссии Дуда: Польша больше не пойдет на уступки Еврокомиссии в вопросе реформ

Фото: Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look press

Анджей Дуда

Польша больше не пойдет на уступки Европейской комиссии, заявил в интервью изданию Sieci президент страны Анджей Дуда. По его словам, Варшава выполнила все необходимые условия и «проявила много жестов доброй воли», чтобы получить деньги от КРО для восстановления экономики, и до сих пор ожидает их получения. Он выразил мнение, что дальнейшие шаги не принесут никаких результатов.

Я уже не буду делать никаких ответных шагов на предложения с той стороны. Насколько мне известно, мы выполнили все условия, чтобы получить деньги от KPO, наш план расходов был утвержден. Мы ждем выплаты того, что нам причитается, — заявил Дуда.

В июне этого года ЕК утвердила план восстановления польской экономики на €35 млн, но позже глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Варшава не получит выплаты, пока не реализует реформы для соответствия европейским нормам верховенства права.

По мнению Дуды, некоторые политики в Брюсселе жаждут смены власти в Польше, поэтому предпринимают действия, «противоречащие интересам польского государства».

Мы точно знаем, что там есть группа, которая проводит политику, противоречащую основным интересам польского государства, и потирает руки, когда Польше наносят вред в Брюсселе. Мне жаль, но это факты. Как и факт, что леволиберальный лагерь, представители которого в основном сидят в ЕС, хочет любой ценой добиться смены власти в Польше, — отметил Дуда.

Ранее газета Die Welt назвала неожиданным и тяжелым ударом отказ ЕС принять изменения в польском законодательстве, призванные снять противоречия по вопросу судебной системы. Причиной для отказа послужило подписание польским президентом закона, который ликвидировал Дисциплинарную палату Верховного суда. Такой шаг Варшавы в ЕК назвали несоответствующим позиции ЕС.

Позже польский политолог Якуб Корейба заявил NEWS.ru, что позиция ЕК не повлияет на выплату Варшаве €35 млрд на постковидную реконструкцию, а заявление об отказе ЕС принять изменения в польском законодательстве представляют собой дезинформацию. По его словам, ЕК в целом одобрила как польский план реконструкции, так и необходимые изменения в законодательстве, поэтому о невыплате денег речи не идет.