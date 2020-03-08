https://static.news.ru/photo/e827bf4e-620c-11ea-b6bd-fa163e074e61_660.jpg Матеуш Моравецкий Фото: Maciej Kulczyński/Polska Agencja Prasowa/Global Look Press

Польские власти приняли решение о введении санитарного контроля на границах с Германией и Чехией из-за коронавируса. Об этом заявил глава правительства страны Матеуш Моравецкий.

Он пояснил, что первоначально данные меры будут распространяться на четыре перехода на немецкой границе и на один — на чешской. В ближайшее время в сферу контроля попадут и остальные погранпереходы.

Моравецкий уточнил, что прежде всего проверки затронут автобусные перевозки между странами, сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что в Польше с подозрением на коронавирус госпитализированы 47 человек и ещё 55 находятся на домашнем карантине. Министр здравоохранения страны Лукаш Шумовский заявил, что случаев заражения пока не зафиксировано, но ситуация может измениться к худшему.