Польские власти приняли решение о введении санитарного контроля на границах с Германией и Чехией из-за коронавируса. Об этом заявил глава правительства страны Матеуш Моравецкий.
Он пояснил, что первоначально данные меры будут распространяться на четыре перехода на немецкой границе и на один — на чешской. В ближайшее время в сферу контроля попадут и остальные погранпереходы.
Моравецкий уточнил, что прежде всего проверки затронут автобусные перевозки между странами,
Ранее NEWS.ru писал, что в Польше с подозрением на коронавирус госпитализированы 47 человек и ещё 55 находятся на домашнем карантине. Министр здравоохранения страны Лукаш Шумовский заявил, что случаев заражения пока не зафиксировано, но ситуация может измениться к худшему.
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