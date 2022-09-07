Власти Польши оценили риск войны с Россией Замминистра обороны Польши Оцепа заявил о риске войны с Россией в ближайшие 10 лет

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Вооружённые силы Польши

Польша высоко оценивает риск войны с Россией в промежутке от 3 до 10 лет, заявил заместитель министра обороны Польши Марцин Оцепа, передает агентство PAP. Он добавил, что, в связи с этим Варшава намерена увеличить финансирование польской армии и перевооружить ее.

Есть серьезный риск войны с Россией в период от 3 до 10 лет. Все зависит от того, как закончится конфликт на Украине, но мы оцениваем, что именно столько лет России понадобится для этого. Мы должны использовать это время для максимального перевооружения польской армии, — заявил Оцепа.

Ранее стало известно, что еще в начале марта президент США Джо Байден запретил Польше поставку военных истребителей МиГ-29 Украине. Решение тогда было принято с целью не допускать лишних провокаций по отношению к российскому президенту Владимиру Путину и чтобы не способствовать дальнейшей эскалации конфликта.

Ранее бывший президент Польши Лех Валенса заявил, что укротить Россию можно лишь двумя способами: первый — государственный переворот с полной сменой власти, а второй — сокращение населения до 50 млн человек.

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман назвал эту идею провальной, а в МИД РФ сравнили бывшего польского лидера с маньяком Андреем Чикатило.