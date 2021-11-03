Власти Польши обвиняют Белоруссию в провокациях на границе

Минобороны Польши обвинило Белоруссию в новой провокации. Ведомство в своём аккаунте в Twitter сообщило, что по имеющимся у них данным, один белорусский военнослужащий предпринял попытку выстрелить в сторону польских военных из сигнального пистолета. Инцидент произошёл в приграничном районе.

Дальнейшие провокации на границе. Вчера белорусский солдат попытался выстрелить из сигнального пистолета в сторону польских солдат. К счастью, пистолет не сработал, — говорится в заявлении польского Минобороны.

Также, по информации ведомства, ещё один инцидент случился вблизи границы, на расстоянии 100 метров.

Пятеро вооружённых белорусов пытались сломать забор с криками о том, что будут стрелять по польским военным. После прибытия подкрепления — солдат и пограничной охраны Польши — белорусы отступили, — утверждает ведомство.

Ранее сообщалось, что ситуация на границе Белоруссии и Литвы стала портиться из-за значительно увеличившегося потока нелегальных мигрантов, которые устремляются в Европу через белорусско-литовскую границу. Министерство иностранных дел Литвы вручило ноту протеста белорусскому послу в связи с нарушением литовской границы сотрудником белорусской пограничной службы.

По словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, Минск не может сдерживать весь этот поток мигрантов из-за санкционных ограничений, введённых против государства со стороны Запада.