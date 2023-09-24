Власти Польши обвинили Шольца в том, что он лезет не в свое дело Глава МИД Польши обвинил канцлера ФРГ во вмешательстве во внутренние дела страны

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Глава МИД Польши Збигнев Рау обвинил канцлера ФРГ Олафа Шольца в том, что тот вмешивается во внутренние дела республики, свое мнение дипломат привел на личной странице в социальной сети Х (ранее Twitter). Обвинения последовали после того, как глава немецкого правительства высказался относительно скандала с возможными нарушениями выдачи виз в Польше.

Последнее заявление канцлера Германии Олафа Шольца нарушает принципы суверенного равенства государств, лежащие в основе добрососедских отношений и дружеского сотрудничества с Польшей и провозглашенные правительством ФРГ в договоре с Варшавой от 1991 года. Компетенция канцлера Германии явно не касается идущего в Польше судебного процесса, — написал Рау.

По его мнению, заявления Шольца свидетельствуют о том, что Германия предпринимает попытку вмешаться во внутренние дела Варшавы и в проходящую в стране избирательную кампанию. Рау призвал канцлера ФРГ во имя «хороших двусторонних отношений» уважать суверенитет польского государства и воздерживаться от заявлений, наносящих ущерб этим отношениям.

Накануне Олаф Шольц допустил вариант ужесточения на границах в связи с ростом числа мигрантов. Он также призвал польские власти разъяснить возможные нарушения при выдаче виз.

Ранее стало известно о так называемом визовом скандале, его главным виновником назвали госсекретаря МИД Польши Петра Вавжика, 31 августа он был отправлен в отставку. Вавжика обвинили в подготовке плана облегченной выдачи виз временным работникам из 20 стран. Подобное развитие событий могло привести к въезду в республику порядка 400 тысяч мигрантов. Генпрокуратура Польши начала расследование в отношении семи человек по подозрению в ускоренной выдаче виз рабочим за дополнительную плату.