Власти Польши не пришли на встречу с украинскими коллегами на границе Премьер Украины Шмыгаль: встреча с властями Польши на границе не состоялась

Фото: t.me/Denys_Smyhal

Встреча польских чиновников с украинскими коллегами по поводу транспортной блокады не состоялась на границе, сообщил в своем Telegram-канале глава правительства Украины Денис Шмыгаль. Он отметил, что на протяжении последних шести месяцев Украина живет в условиях постоянной блокады со стороны Польши. Шмыгаль добавил, что сложившаяся ситуация ударила по экономике страны и ее «возможностям лучше защищаться».

[Зеленский] предложил руководству Польши площадку, чтобы договориться и найти компромисс. Здесь, на границе. Как равные партнеры и союзники. И правительство Украины сегодня здесь. Но, к сожалению, такая встреча с польскими чиновниками сегодня не состоялась, — говорится в сообщении.

Ранее польские аграрии заблокировали проезд украинским фурам в 250 местах. Фермеры продолжают протестовать против ввоза дешевой сельскохозяйственной продукции с Украины и «зеленой» политики Европейского союза, которая противоречит интересам местных производителей. Один из плакатов протестующих гласил, что без них «вы будете голодные, голые и трезвые». Возмущенные граждане перекрывают дороги и забрасывают грузовики яйцами.

21 февраля президент Украины Владимир Зеленский призвал премьера Польши Дональда Туска до 24 февраля приехать на украинско-польскую границу для урегулирования ситуации с транспортной блокадой. Он также попросил польского лидера поддержать этот диалог.