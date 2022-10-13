Власти Польши назвали причину аварии на нефтепроводе «Дружба» Член правительства Польши Бергер: авария на нефтепроводе «Дружба» произошла из-за трещины

Фото: Christian Ender/dpa/globallookpress.com

Причиной аварии на участке нефтепровода «Дружба» стала «относительно большая» трещина, которая образовалась вдоль трубопровода, заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Матеуш Бергер. В разговоре с Reuters он добавил, что ремонт на объекте уже начался.

Все указывает на естественные причины, усталость материала, конечно, будет осмотрен поврежденный участок. Так что на данный момент у нас нет информации, которая могла бы указывать на саботаж, — заявил Бергер.

Разгерметизацию на нефтепроводе обнаружили в 70 километрах от Плоцка 12 октября. Местный оператор Pern сообщил, что по данной магистрали углеводороды поступают в Германию. На место выехали аварийные службы, чтобы оценить ситуацию, обезопасить территорию и приступить к восстановительным работам.

Польский оператор Pern не нашел вины третьих лиц в разливе нефти на трубопроводе «Дружба». Также в компании сообщили о начале «интенсивных работ» по мелиорации участка, «чтобы его можно было вернуть в исходное состояние». Инцидент произошел на кукурузном поле.