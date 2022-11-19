В Польше станет больше бомбоубежищ

Фото: Leszek Szymański/Polska Agencja Prasowa/Global look Press

Мариуш Каминьский

Варшава разрабатывает новый закон о защите гражданского населения страны, согласно которому на территории республики появится больше бомбоубежищ, заявил глава МВД Польши Мариуш Каминьский. В эфире радиостанции RMF FM он отметил, что на текущий момент в распоряжении польского населения находится 62 тысячи укрытий.

Мы должны увеличить количество мест, которые будут представлять собой возможное необходимое убежище для наших граждан. На данный момент у нас в распоряжении 62 тысяч убежищ, — указал Каминьский.

Глава министерства не стал уточнять конкретное число бомбоубежищ, которые необходимо построить в стране. По его словам, МВД Польши распорядилось провести инвентаризацию укрытий.

Сейчас МВД распорядилось провести полную инвентаризацию всех убежищ в Польше. Это несколько десятков тысяч пунктов, — заявил Каминьский, подчеркнув, что данный этап завершится в середине декабря.

По словам главы ведомства, в будущем в Польше планируют создать специальное приложение для мобильных телефонов, с помощью которого жители страны смогут найти ближайшее убежище.

Польские СМИ вечером 15 ноября сообщили, что две ракеты упали в поселке Пшеводув на востоке страны. Затем в заявлениях варшавских властей речь шла об одной ракете. В польском МИД сначала подчеркнули, что ракета произведена в России, а после президент Польши Анджей Дуда отметил, что Варшава не имеет точной информации, кому она принадлежала. В Минобороны России заявили, что ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносили, а информацию польских СМИ назвали провокацией.