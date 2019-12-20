https://static.news.ru/photo/c0209578-232f-11ea-a4a7-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Польские власти проанализируют высказывание президента России Владимира Путина о начале Второй мировой войны и дадут на его слова дипломатический ответ. Об этом заявил замглавы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк.

Замминистра добавил, что, по его ощущениям, Варшава начинает выигрывать борьбу за историческую правду, сообщает РИА новости.

Поводом для реакции польской стороны послужило заявление российского лидера в ходе пресс-конференции 19 декабря. По его словам, советские войска вошли в Польшу после того, как руководство страны уже не контролировало свою армию и ситуацию в целом.

Ранее NEWS.ru писал, что Путин планирует написать статью об истории Второй мировой войны. Глава государства намерен опубликовать её к 75-летию Победы.