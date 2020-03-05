https://static.news.ru/photo/99b511b0-5f1c-11ea-8b48-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: JB Autissier via www.imago-image/www.imago-images/Global Look Press

Международный парижский марафон перенесли на осенний период. Причиной стала вспышка коронавируса в стране.

Планировалось, что мероприятие состоится 5 апреля 2020 года. Однако забег проведут 18 октября этого года. Марафон проводится ежегодно начиная с 1976 года.

Ранее в Париже была задержана скрывавшая симптомы болезни китаянка из Ухани. Её поместили на карантин.

Как писал NEWS.ru, гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил об обеспокоенности мирового сообщества быстрым распространением коронавируса.



