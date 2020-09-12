Власти Парижа пообещали защитить Елисейские Поля от «жёлтых жилетов»

https://static.news.ru/photo/3ee166f8-f4d6-11ea-a7dc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aurelien Morissard/Xinhua/Global Look Press

Силовики Парижа намерены не допустить беспорядков и погромов на Елисейских Полях во время митингов «жёлтых жилетов», заявил полицейский префект французской столицы Дидье Лаллеман. 12 сентября 2020 года манифестанты проводят по всей стране общенациональный день протестов, первый после завершения летнего периода отпусков.

Мы не допустим возникновения хаоса на Елисейских Полях <...>. Раздаются утверждения о диктатуре во Франции, но на самом деле возможность проведения манифестаций реально существует, — цитирует Лаллемана телеканал BFM.

Он отметил, что митинги могут состояться при соблюдении двух условий. Во-первых, подобные акции необходимо проводить мирно, не причиняя материального ущерба. Если такие инциденты будут зафиксированы, то, по словам префекта, полиция пресечёт их. Во-вторых, во время протестов необходимо соблюдать меры по защите от коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19). Лаллеман обратил внимание на то, что префектура выделит людей, которые проследят за выполнением санитарных требований во время манифестаций. Он добавил, что участникам шествий необходимо взять с собой удостоверения личности.

В марте «жёлтые жилеты» проигнорировали запрет французских властей на проведение мероприятий с численностью участников более 100 человек и, несмотря на распространение коронавируса, устроили очередную акцию протеста. Они собрались у вокзала Монпарнас и прошли маршем по улицам Парижа в сопровождении жандармов и сотрудников полиции.

Масштабные акции протеста «жёлтых жилетов» начались во Франции в ноябре 2018 года. Изначально манифестанты выступали против повышения цен на автомобильное топливо, однако со временем движение стало выражать недовольство действиями властей в целом.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали 11 сентября 32 участника протестных акций. Из них 18 помещены под стражу до судебного рассмотрения дел об административных правонарушениях. Всего в этот день прошли 13 несанкционированных митингов в трёх регионах республики, включая столицу. В них в общей сложности приняли участие не более 450 человек.