Власти Парижа будут бесплатно раздавать медицинские маски

https://static.news.ru/photo/9cc804e4-8220-11ea-b002-fa163e074e61_660.jpg Фото: ANDREINA FLORES / PANORAMIC/Global Look Press

В рамках ожидающегося в середине мая ослабления режима самоизоляции на фоне пандемии коронавируса власти Парижа решили бесплатно раздавать медицинские маски. Также руководство французской столицы в борьбе с распространением инфекции делает ставку на как можно более широкое применение тестов на наличие COVID-19.

Об этом в разговоре с журналистами сообщила мэр города Анн Идальго. По её словам, первые 500 тысяч масок будут доступны в конце апреля. В первую очередь средства индивидуальной защиты станут распространять среди граждан, по возрастным или иным показателям находящимся в группе риска. Все без исключения парижане смогут получить маски в середине мая.

Мы выступаем за массовое тестирование граждан, в первую очередь муниципальных служащих, которые непосредственно контактировали с людьми на протяжении последних недель. В настоящее время мэрия совместно с организацией «Больницы Парижа», объединяющей столичные клиники, составляет карту районов, где эпидемия приобрела наибольший масштаб, с целью проверить местных жителей и пресечь дальнейшее распространение COVID-19, — приводит слова Идальго газета Le Journal du Dimanche.

С начала эпидемии во Франции более 111 тысяч человек заразились коронавирусом, 19 323 из них скончались.

Как ранее передавал NEWS.ru, власти Парижа ужесточили карантинные меры, запретив жителям заниматься спортом на открытом воздухе в период с 10:00 до 19:00. Ранее доктора и политики выразили обеспокоенность по поводу того, что люди по-прежнему бегают или собираются толпами у рынков, несмотря на призывы правительства оставаться дома.