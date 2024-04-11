Власти объявили принудительную эвакуацию из поселений под Харьковом В Харьковской области объявил эвакуацию из 47 населенных пунктов

В Харьковской области начали принудительную эвакуацию имеющих детей семей из 47 населенных пунктов, написал в своем Telegram-канале глава военной администрации региона лег Синегубов. По его словам, это решение не касается самого Харькова.

Только что на совете обороны области приняли решение о принудительной эвакуации семей с детьми в 47 прифронтовых населенных пунктах. Речь идет о близких к границе с РФ населенных пунктах Харьковского, Богодуховского и Изюмского районов, — написал Синегубов, отметив, что в этих населенных пунктах живут 182 ребенка.

Мэр Харькова Игорь Терехов в начале апреля говорил, что существуют «определенные планы» по эвакуации горожан. Но он признал, что пока не стоит это обсуждать.