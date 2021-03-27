Власти Норвегии ужесточают въезд в страну из-за пандемии

С 1 апреля изменяются правила въезда на территорию Норвегии из-за ситуации с пандемией коронавируса. Об этом объявило правительство страны.
Согласно нововведениям, лица, сдавшие тест на COVID-19 при пересечении границы, должны дожидаться его результатов в строго определённом месте — на станции тестирования. Нарушителям этого требования грозит штраф.
Кроме того, власти обязали граждан страны и лиц, имеющих постоянное место жительства в Норвегии, предъявлять отрицательный тест на коронавирус при въезде из стран, где существует высокий риск заражения. Пройти обследование необходимо не более чем за сутки до въезда.
Граждан страны, не предоставивших подтверждения отсутствия у них коронавируса, впустят в Норвегию, но при этом оштрафуют за нарушение нового правила,
За время пандемии в Норвегии заразились коронавирусом около 92,5 тысячи человек. Жертвами инфекции стали 656 из них.
Ранее NEWS.ru писал, что Норвегия может приобрести российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V». По словам премьер-министра Эрны Сульберг, это может произойти, если препарат получит одобрение в Евросоюзе.