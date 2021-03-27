Власти Норвегии ужесточают въезд в страну из-за пандемии

https://static.news.ru/photo/9a167fa8-8fd2-11eb-9664-96000091f725_660.jpg Фото: Mathias Bergeld/Keystone Press Agency/Global Look Press

С 1 апреля изменяются правила въезда на территорию Норвегии из-за ситуации с пандемией коронавируса. Об этом объявило правительство страны.

Согласно нововведениям, лица, сдавшие тест на COVID-19 при пересечении границы, должны дожидаться его результатов в строго определённом месте — на станции тестирования. Нарушителям этого требования грозит штраф.

Кроме того, власти обязали граждан страны и лиц, имеющих постоянное место жительства в Норвегии, предъявлять отрицательный тест на коронавирус при въезде из стран, где существует высокий риск заражения. Пройти обследование необходимо не более чем за сутки до въезда.

Граждан страны, не предоставивших подтверждения отсутствия у них коронавируса, впустят в Норвегию, но при этом оштрафуют за нарушение нового правила, сообщается на сайте кабмина.

За время пандемии в Норвегии заразились коронавирусом около 92,5 тысячи человек. Жертвами инфекции стали 656 из них.

Ранее NEWS.ru писал, что Норвегия может приобрести российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V». По словам премьер-министра Эрны Сульберг, это может произойти, если препарат получит одобрение в Евросоюзе.