Власти Норвегии продлили ограничения по COVID-19

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Правительство Норвегии продлило действие ограничений по COVID-19 до середины февраля, следует из сообщения пресс-службы норвежского кабмина.

Мы продлеваем национальные меры по борьбе с пандемией до середины февраля, — отметил глава Минздрава страны Бент Хёйе, слова которого приводит ТАСС.

Он также добавил, что введённые ограничительные меры дали существенный результат — в Норвегии наблюдается снижение числа заражений COVID-19.

Так, с 31 января ужесточаются требования на въезд в страну. Теперь для того чтобы не проходить тест на коронавирус максимум за 24 часа перед поездкой, не делать его на границе и не соблюдать десятидневный карантин, недостаточно будет предоставить любой сертификат об уже перенесённом заболевании, вызванном коронавирусом. Будет необходим соответствующий документ, полученный на территории Норвегии.

По состоянию на 30 января в Норвегии зафиксировано 62 575 случаев COVID-19. За последние сутки число заражённых выросло на 112 человек. Общее число смертей составляет 564 человека. В активной фазе болезни находятся 5007 человек, из них 19 в критическом состоянии. Полностью излечились от заболевания 57 004 человека.

Ранее NEWS.ru писал, что количество государств, готовых открыть границы для привитых от коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) путешественников, увеличивается, передаёт Ассоциация туроператоров. В январе 2021-го сразу три страны объявили, что ждут вакцинированных иностранцев.