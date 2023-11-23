Власти Норвегии могут закрыть КПП на границе с Россией TV2: власти Норвегии заявили о готовности закрыть КПП на границе с Россией

Фото: Marcus Brandt/dpa/Global Look Press

Норвегия вслед за Финляндией готова закрыть контрольно-пропускные пункты на границе с Россией, заявил премьер-министр королевства Йонас Гар Стере, его слова приводит телеканал TV2. Он также отметил, что Осло внимательно следит за ситуацией как в Финляндии, так и в Эстонии.

Журналисты поинтересовались у премьер-министра, не следует ли Норвегии последовать примеру соседей и закрыть КПП «Стурскуг».

Если будет надо, — ответил Стере.

При этом журналисты подчеркнули, что сообщений об увеличении числа пересечений границы из России через названный КПП до настоящего времени не поступало.

Ранее сообщалось, что Финляндия закроет все КПП на границе с Россией, кроме «Райя-Йоосеппи». После этого представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Хельсинки не проводили с Москвой предварительных консультаций относительно закрытия пунктов пропуска. По ее словам, финская сторона пытается переложить на РФ ответственность за свои действия.

По данным СМИ, за последние дни из России в Финляндию перебрались 400 беженцев, почти все они являются выходцами из арабских стран. До границы они добираются с помощью российских автомобилистов, после чего продолжают путь на велосипедах.