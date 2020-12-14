Власти Нидерландов вводят полный локдаун

В Нидерландах растёт число новых случаев коронавируса, что вынудило местные власти ввести полный локдаун, рассказал премьер-министр страны Марк Рютте.
Меньше недели назад я сказал, что мы на перепутье. Коронавирус распространяется ещё быстрее, — подчеркнул он.
Ограничения начнут действовать в полночь 15 декабря и сохранятся в течение пяти недель,
Школьников и студентов с 16 декабря переведут на дистанционное обучение, а гостиницам разрешат работать только при закрытии ресторанов при отелях. Кроме того, глава нидерландского кабмина призвал местных жителей не летать за границу и не покидать дом без необходимости.
Ранее NEWS.ru писал, что канцлер Германии Ангела Меркель анонсировала введение в стране жёсткого карантина. Непродовольственные магазины будут закрыты, работодатели призываются к обеспечению удалённой работы. В общественных местах будут запрещены употребление алкоголя и продажа пиротехники по 10 января 2021 года.