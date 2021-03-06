Власти Нидерландов обвинили в сокрытии документов по делу о крушении MH17

https://static.news.ru/photo/da788b70-7e9f-11eb-bc45-96000091f725_660.jpg Фото: Alexander Ermochenko/ZUMAPRESS.com

Власти Нидерландов сознательно не предоставили ряд важных документальных свидетельств по делу сбитого на востоке Украины пассажирского авиалайнера MH17. Такое предположение сделали сотрудники нидерландского агентства RTL Nieuws.

Журналисты направили в Минюст Нидерландов запрос о содержании переписки спецслужб по теме сбитого самолёта, но получили отказ. После этого они подали иск в суд, который обязал министра юстиции в течение шести недель объяснить причины, по которым министерство не раскрывает запрошенную информацию. По истечении этого срока будет проведено заседание, в ходе которого судья решит, обнародовать эти документы (если их предоставят) или нет.

Пассажирский Boeing 777 компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области Украины 17 июля 2014 года. К тому времени на востоке Украины уже шла гражданская война.

Как сообщал NEWS.ru, Окружной суд Гааги (Нидерландов) не счёл необходимым допустить экспертов российского концерна «Алмаз-Антей» к обломкам авиалайнера MH17 до их допросов по делу.