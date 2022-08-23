Власти Нарвы обсуждают вопрос подачи в суд на Эстонию за снос Т-34

Фото: IMAGO/Eero Vabamägi/Global Look Press

Горсовет Нарвы обсуждает возможность обращения в суд по поводу решения правительства Эстонии о снятии монумента — танка Т-34 и других памятных знаков, связанных с Великой Отечественной войной. Об этом в эфире гостелерадио ERR заявил председатель городского собрания Владимир Жаворонков.

Мы не подвергаем сомнению то, что правительство может принимать те или иные решения, однако сомнение вызывает их соответствие законодательству. Для нас стоит вопрос о правомерности или противоправности отчуждения городского имущества, — пояснил свою позицию Жаворонков.

Глава горсовета считает, что в нормальном демократическом государстве такие события происходят по решению суда либо взаимному согласию сторон. Но так как ни того, ни другого не было, на повестку встаёт вопрос обращения городских властей в суд.

Правительство Эстонии накануне приняло решение перенять в государственную собственность и передать полиции и охране снятые на прошлой неделе в Нарве танк-памятник и другие памятные знаки. Их намерены передать Минобороны для дальнейшего размещения в качестве военных экспонатов в Военном музее.

Ранее жители Нарвы высказали недовольство решением властей демонтировать памятник танку Т-34 в Нарве. Мэр Нарвы Катри Райк отказалась участвовать в предстоящих выборах, а многие другие назвали происходящее сердечной болью.