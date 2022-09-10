Власти Молдавии запретили Air Moldova возобновлять авиасообщение с Россией

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Власти Молдавии запретили местным авиаперевозчикам осуществлять перелеты в Россию с 10 сентября, сообщается в пресс-релизе Управления гражданской авиации (AAC). Отмечается, что решение было принято в целях безопасности. Накануне компания Air Moldova объявляла о возобновлении регулярных перелетов между Кишиневом и Москвой.

В целях обеспечения авиационной безопасности <...> Управление гражданской авиации информирует прессу и пассажиров о том, что с 10 сентября 2022 года действует оперативная директива No. 06 — 09.10.2022, которая запрещает осуществление воздушных перевозок в воздушном пространстве Российской Федерации национальными эксплуатантами, — говорится в сообщении.

Накануне, 9 сентября, Air Moldova сообщила, что с 1 октября возобновится авиасообщение между Кишиневом и Москвой. Полеты между столицами были приостановлены с февраля 2022 года.

В сообщении компании уточнялось, что решение было принято после многочисленных просьб граждан Молдовы, которые хотят воссоединиться с родственниками из России или вернуться домой. Также в авиакомпании отметили, что возобновление полетов связано с требованиями пассажиров использовать авиабилеты, купленные в период пандемии и после прекращения авиасообщения в феврале.