Власти Молдавии выдадут «Молдовагазу» кредит для выплат «Газпрому»

Фото: moldovagaz.md

Власти Молдавии выделят кредит «Молдовагазу» под залог газотранспортной системы страны, чтобы компания могла вовремя рассчитаться с «Газпромом» без риска прекращения поставок, сообщил в Telegram-канале вице-премьер и министр инфраструктуры республики Андрей Спыну. Российский экспортер ранее снизил цену за газ для Молдавии с $1882 за тысячу кубометров до $1031.

Только что закончилось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Мы предложили кредит под залог газотранспортной системы страны. Это решение позволит «Молдовагазу» полностью оплатить «Газпрому» потребление газа за сентябрь и аванс за октябрь, — написал Спыну.

Ранее пресс-служба «Газпрома» сообщила, что компания оставляет за собой право на полное прекращение поставок в случае нарушения обязательств «Молдовагазом» по оплате топлива до 20 октября 2022 года. Расторжение контракта возможно в любой момент из-за грубого нарушения сроков соглашения по урегулированию исторической задолженности «Молдовагаза».

В «Газпроме» отметили, что «Молдовагаз» на протяжении 2022 года регулярно нарушал условия контракта по сроку оплаты за поставленный газ, а также неоднократно обращался к российскому концерну за смягчением контрактных обязательств в части объемов поставок.