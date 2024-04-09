Власти Молдавии предложили дату референдума о вступлении в ЕС Референдум о вступлении Молдавии в ЕС может пройти 20 октября

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Власти Молдавии предложили провести референдум о вступлении в ЕС 20 октября, следует из проекта постановления правящей Партии действия и солидарности, опубликованного на сайте Конституционного суда. Так депутаты просят проверить законность решения.

Конституционный референдум назначается на 20 октября, — говорится в документе.

Ранее молдавский оппозиционер Илан Шор заявил, что будущее Молдавии заключается не в партнерстве с Евросоюзом или НАТО, а во взаимодействии с Россией. По его словам, это понимает «каждый адекватный» житель республики. При этом ответственность за разрыв отношений с РФ он возложил на правящую партию. Шор уверен, что сотрудничество с Москвой обязательно будет восстановлено.

Тем временем премьер Румынии Марчел Чолаку поддержал идею объединения страны с Молдавией. По его словам, это произойдет внутри Евросоюза или другим путем. Политик отметил, что благодаря помощи Румынии Молдавия устойчива.

Башкан Гагаузии Евгения Гуцул в ответ на это заявила, что автономия объявит о своей независимости, если Молдавия решит объединиться с Румынией. Политик выразила уверенность, что сопредельные молдавские и болгарские села поддержат решение о выходе автономии из состава Молдавии.