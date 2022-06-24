Власти Молдавии пообещали поддержать новые санкции ЕС против России

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Флаги Молдавии и Евросоюза

Молдавия поддержит новые санкции Евросоюза против России. К этому её обязывает статус кандидата на вступление в ЕС, заявил в эфире телеканала Moldova 1 спикер молдавского парламента Игорь Гросу.

Молдавия будет солидарна с ЕС, наш статус и европейские стремления обязывают к солидарности. Очевидно, что мы присоединимся [к санкциям против России], — сказал он.

Парламентарий добавил, что Молдавия настроена на хорошие отношения с Россией и торговлю с ней, но только на условиях взаимного уважения.

Накануне саммит Евросоюза предоставил Молдавии и Украине статус кандидатов на вступление в сообщество. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев назвал это решение чисто политическим. По его словам, обе страны далеки от соответствия критериям вступления в ЕС. Сенатор добавил, что данное решение не налагает на ЕС никаких обязательств ни по темпам сближения, ни по условиям.