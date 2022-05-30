Власти Мелитополя признали терактом взрыв в центре города

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Власти Мелитополя Запорожской области квалифицировали взрыв автомобиля в центре города как теракт, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление городской администрации. В результате взрыва пострадали 28-летняя девушка и 25-летний молодой человек, которые занимаются оказанием гуманитарной помощи в Мелитопольском районе.

Сегодня утром в Мелитополе произошёл террористический акт, направленный на дестабилизацию мирной жизни города, — говорится в сообщении.

Глава города Галина Данильченко обвинила в организации теракта киевские власти. По ее словам, Киев никак не может смириться с тем, что жители Мелитополя «не хотят иметь ничего общего с этой киевской властью».

Это был циничный террористический акт со стороны киевского режима, акт, направленный на запугивание жителей нашего города. <...> Киевский режим никак не может успокоиться с тем, что жители Мелитополя уже не хотят иметь ничего общего с этой киевской властью, с прошлой, мы хотим жить новой жизнью, — заявила Данильченко в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее сообщалось, что в городе взорвался автомобиль Mercedes с украинскими номерами, припаркованный недалеко от Дома культуры, где работает мелитопольская администрация. Во всех зданиях, расположенных рядом, выбило стекла от взрыва.



Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что за терактом стоит украинская диверсионно-разведывательная группа, и призвал усилить в регионе меры антитеррористической безопасности.