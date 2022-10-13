Власти Львова рекомендовали жителям обустраивать в домах пункты обогрева Мэр Львова Садовой рекомендовал местным жителям обустраивать в домах пункты обогрева

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Мэр Львова Андрей Садовой порекомендовал местным жителям обустраивать в домах пункты обогрева. В своем Telegram-канале он также выразил благодарность тем, кто успел запастись дровами и купил теплогенераторы. Ранее градоначальник сообщил, что в городе были повреждены четыре электроподстанции. На их восстановление, по словам львовского мэра, уйдут месяцы.

Хотел бы поблагодарить тех жителей Львова, кто в своих домах обустроил пункты обогрева, которые запаслись дровами, купили генераторы. Вот эти пункты обогрева, которые есть в укрытии, может, не идеальные, но там можно поставить печь, дрова, и это спасает, пока коммунальщики будут исправлять ситуацию... Люди, соберитесь в домах, подумайте, что еще можно иметь дома, в помещении, в жилище, — заявил Садовой.

Вечером 12 октября украинские СМИ сообщили о звуках взрывов в Житомирской области. Ранее в тот же день поступала информация о воздушной тревоге в Киеве и работе ПВО в Черкасской области.

Утром 10 октября очевидцы сообщили о многочисленных взрывах в Киеве. Вслед за Киевом серия взрывов прогремела в Днепре, Львове, Тернополе, Виннице, Хмельницкой и Житомирской областях Украины. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в результате удара погибли 12 человек, более 80 были ранены.