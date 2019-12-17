Народный совет самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР) намерен принять закон о государственной границе.
Об этом рассказал глава ЛНР Леонид Пасечник. Он отметил, что такой закон уже действует в ДНР и Луганск в ближайшее время последует примеру соседей.
Рубежи ЛНР будут определены в пределах Луганской области,
Ранее NEWS.ru писал, что Пасечник раскритиковал законопроект президента Украины Владимира Зеленского, содержащий поправки в конституцию страны. По его словам, инициатива подменяет смысл и суть Минских соглашений и только отдаляет установление мира в Донбассе.
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