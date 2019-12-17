https://static.news.ru/photo/bce74b00-20cc-11ea-8476-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ulf Mauder/dpa/Global Look Press

Народный совет самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР) намерен принять закон о государственной границе.

Об этом рассказал глава ЛНР Леонид Пасечник. Он отметил, что такой закон уже действует в ДНР и Луганск в ближайшее время последует примеру соседей.

Рубежи ЛНР будут определены в пределах Луганской области, сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что Пасечник раскритиковал законопроект президента Украины Владимира Зеленского, содержащий поправки в конституцию страны. По его словам, инициатива подменяет смысл и суть Минских соглашений и только отдаляет установление мира в Донбассе.