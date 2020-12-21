Власти Литвы созвали срочное заседание из-за нового коронавируса в Британии

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Власти Литвы созвали экстренное заседание Госкомиссии по ЧС. На мероприятии обсуждается контроль потока эмигрантов из Великобритании, где недавно выявили более агрессивную форму нового коронавируса.

По данным кабмина республики, совещание началось 20 декабря в 17:00 (18:00 мск) по предложению главы МВД Агне Билотайте. Основные обсуждаемые вопросы — прибытие пассажиров из Соединённого Королевства и реализация мер по ограничению их передвижения внутри прибалтийского государства, пишет РИА Новости.

Накануне, 19 декабря, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что новый вирус на 70% заразнее, чем тот, от которого во всём мире сейчас разрабатываются вакцины. Однако, по его словам, пока нельзя утверждать, является ли мутировавший вариант также более опасным. Тысячи жителей Лондона стремятся покинуть город из-за объявленных новых ограничений. Политик ввёл в стране жёсткий локдаун.

Также выяснилось, что выявленная мутация COVID-19 была зафиксирована в Дании, Нидерландах и Австралии. На фоне этого власти Франции рассматривают возможность закрытия воздушного и железнодорожного сообщения с Великобританией. Кроме того, правительственная комиссия Израиля по коронавирусу под руководством премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху и главы Минздрава Юлия Эдельштейна обсуждает закрытие границ с рядом стран из-за распространения нового штамма инфекции. Власти рассматривают немедленный запрет на въезд в страну из Великобритании, Дании и Южной Африки, писал NEWS.ru.