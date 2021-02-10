Власти Литвы отказались арестовывать Леонида Волкова по запросу Москвы

https://static.news.ru/photo/dd8f4618-6bd6-11eb-84f7-96000091f725_660.jpg Леонид Волков Фото: Nikolay Titov/Global Look Press

Власти Литвы отказались задерживать и арестовывать руководителя штабов российского оппозиционера Алексея Навального Леонида Волкова, находящегося сейчас на территории прибалтийской страны.

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте, комментируя отказ задержать Волкова по запросу России, заявила, что его розыск является политически мотивированным. Она добавила, что Кремль своим объявлением руководителя штабов Навального в международный розыск поставил под сомнение своё членство в Интерполе, сообщает портал Delfi.lt.

Использование международных инструментов для политически мотивированного преследования — это практика, заслуживающая осуждения, — подчеркнула Билотайте.

10 февраля Басманный суд Москвы принял решение о заочном аресте Волкова по делу о вовлечении несовершеннолетних в опасные действия. Таким образом было удовлетворено ходатайство следователя, сообщили NEWS.ru в пресс-службе суда. Главу сети штабов Навального объявили в международный розыск. В случае если его вина будет доказана, ему грозит до трёх лет лишения свободы.

23 и 31 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли акции в поддержку арестованного Навального, вернувшегося в РФ из Германии после лечения от отравления. Столичные суды в период с 23 января по 2 февраля зарегистрировали 4908 дел, связанных с незаконными акциями, 972 человека отправили под административный арест, 1232 гражданина были наказаны штрафами.