Латвийского депутата заподозрили в шпионаже в пользу РФ

Сотрудники правоохранительных органов Латвии заподозрили в шпионаже в интересах России депутата от фракции «Согласие» Яниса Адамсонса. В сейме страны почти единогласно поддержали проведение обыска и задержание парламентария. Об этом в четверг, 10 июня, пишет издание Delfi.
Представители латвийской Генеральной прокуратуры обратились в парламент с просьбой лишить мужчину депутатского иммунитета. В надзорном ведомстве подчеркнули, что Адамсонс может быть причастен к передаче русским секретной информации. О какой сфере идёт речь, не уточняется. Других комментариев в Генпрокуратуре не дали.
Сам Адамсонс свою вину не признаёт. На заседании он заявил, что за ним «нет никаких грехов», а об уголовном деле он узнал от журналистов. Своё преследование политик
Мера пресечения для Адамсонса вскоре будет определена судом.
Ранее стало известно, что сотрудниками Агентства внутренней безопасности Польши был арестован мужчина по имени Януш Н. Его обвиняют в шпионаже в пользу России. Об этом рассказали в Государственной прокуратуре республики.