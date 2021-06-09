Латвийского депутата заподозрили в шпионаже в пользу РФ

https://static.news.ru/photo/9de973ac-c9c9-11eb-9d65-96000091f725_660.jpg Янис Адамсонс Фото: wikimedia.org

Сотрудники правоохранительных органов Латвии заподозрили в шпионаже в интересах России депутата от фракции «Согласие» Яниса Адамсонса. В сейме страны почти единогласно поддержали проведение обыска и задержание парламентария. Об этом в четверг, 10 июня, пишет издание Delfi.

Представители латвийской Генеральной прокуратуры обратились в парламент с просьбой лишить мужчину депутатского иммунитета. В надзорном ведомстве подчеркнули, что Адамсонс может быть причастен к передаче русским секретной информации. О какой сфере идёт речь, не уточняется. Других комментариев в Генпрокуратуре не дали.

Сам Адамсонс свою вину не признаёт. На заседании он заявил, что за ним «нет никаких грехов», а об уголовном деле он узнал от журналистов. Своё преследование политик связал с «контратакой мафиозных структур».

Мера пресечения для Адамсонса вскоре будет определена судом.

Ранее стало известно, что сотрудниками Агентства внутренней безопасности Польши был арестован мужчина по имени Януш Н. Его обвиняют в шпионаже в пользу России. Об этом рассказали в Государственной прокуратуре республики.