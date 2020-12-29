Власти Латвии ввели комендантский час на Новый год

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Латвийское правительство продлило режим чрезвычайного положения в связи с пандемией коронавируса до 7 февраля, а также ввело комендантский час на Новый год и православное Рождество.

На Новый год, а также на следующих выходных просим оставаться дома вместе со своими близкими, не ходить в гости и не принимать гостей, а ночью соблюдать режим «сидения дома», — сообщили в кабмине страны.

Жителям страны необходимо оставаться дома с 30 декабря по 4 января и с 8 по 9 января. Комендантский час будет действовать с 22:00 до 5:00.

COVID-19 продолжает распространяться, поэтому давайте воспользуемся любой возможностью, чтобы ограничить его распространение в ожидании 2021 года, — говорится в Twitter правительства.

Соответствующее решение кабмин принял на внеочередном заседании.

GadumijÄ un arÄ« nÄkamajÄ nedÄÄ¼as nogalÄ lÅ«dzam palikt mÄjÄs kopÄ ar saviem tuvÄkajiem, nedoties ciemos un neuzÅemt viesus, naktÄ«s ievÄrot #mÄjsÄde . Covid-19 izplatÄ«ba turpinÄs, tÄpÄc izmantosim visas iespÄjas to ierobeÅ¾ot, sagaidot 2021. gadu! pic.twitter.com/wwnDKIsOzQ — ValdÄ«bas mÄja (@Brivibas36) December 30, 2020

Накануне МВД Турции запретило иностранным туристам посещать центральные части городов страны, в том числе и Стамбула, в новогоднюю ночь.

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган объявил, что с 21:00 31 декабря до 05:00 4 января 2021 года в стране вводится комендантский час, писал NEWS.ru. При этом министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой позже уточнял, что комендантский час не распространяется на иностранных туристов.