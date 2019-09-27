https://static.news.ru/photo/0e7a0146-e127-11e9-b38e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Латвийский парламент принял во втором чтении законопроект экс-президента республики Раймонда Вейониса об автоматическом предоставлении гражданства новорождённым.

Согласно документу, власти перестанут присваивать статус неграждан детям, родители которых не имеют латвийских паспортов. Действие закона будет распространяться на младенцев, появившихся на свет после 1 января 2020 года.

Автор инициативы отметил, что у родителей ребёнка будет право отказаться от предоставления ему гражданства Латвии. Для этого будет достаточно написать заявление.

Наряду с этим депутаты отклонили ряд поправок к законопроекту. В частности, они отказали в гражданстве всем негражданам, родившимся в Латвии после 21 августа 1991 года, а также тем, кто после этой даты получил среднее и высшее образование на государственном языке, сообщает « Комсомольская правда ».

Ранее News.ru писал, что парламент принял закон, в соответствии с которым епископы Латвийской православной церкви должны иметь гражданство республики. В РПЦ нормативный акт раскритиковали, заявив, что государство не вправе вмешиваться во внутренние дела церкви.