Власти Латвии решили снести здание бывшего ЦК компартии

https://static.news.ru/photo/b8a7ddb4-6882-11e9-87ed-fa163e074e61_660.jpg Рига Фото: hwo/imageBROKER.com/Global Look Press

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш рассказал, что здание бывшего Центрального комитета Компартии Латвийской ССР в Риге снесут. Сейчас в нём находится офисный центр «Всемирный торговый центр».

На месте строения хотят возвести национальный концертный зал, передаёт BNS. Как рассказали в местном Минкульте, такое решение предложил руководитель ведомства Наурис Пунтулис. Он уверен, что это историческое действие придаст мощный импульс культурному развитию страны.

Чиновник не стал называть конкретную стоимость постройки зала, так как власти ещё не выбрали модель финансирования проекта. В настоящий момент идёт работа над условиями конкурса по сносу здания по адресу: ул. Элизабетес, 2. Демонтаж намечен на весну 2021 года, в это же время будет проведён конкурс эскизов нового зала, первый концерт в котором может пройти уже через 6–7 лет.

В 2021 году на реализацию проекта потратят €7 млн (около 549 млн рублей), на которые разработают эскизы и снесут здание.

Ранее, как писал NEWS.ru, сбор подписей за переименование рижской улицы Антонияс, где расположено посольство России, в честь убитого российского оппозиционного политика Бориса Немцова начался на латвийском портале инициатив Manabalss.lv.

Автор петиции заявил, что власти и народ Латвии должны показать, что не готовы мириться с политическими убийствами в соседней стране и будут бороться за права человека.