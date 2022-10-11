Власти Латвии призвали ЕС отменить все туристические визы для россиян Премьер Латвии Кариньш: ЕС следует отменить все туристические визы для россиян

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Евросоюз должен перестать выдавать гражданам России все туристические визы. Это убережет Европу от «потенциально огромной» волны миграции. Такое мнение высказал премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш в интервью газете The Guardian.

Я думаю, что политические диссиденты в основном уже уехали. Теперь мы получим экономических приспособленцев, с большим количеством других причин [для эмиграции] и людей с неизвестными взглядами, — сказал премьер.

Он также признал, что странам Евросоюза нужно оставить открытой «боковую дверцу» — исходя из гуманитарных соображений. Однако каждый случай иммиграции, по мнению Кариньша, следует рассматривать в индивидуальном порядке.

Ранее сообщалось, что с 30 сентября гражданам России закрыт въезд в Финляндию по туристическим визам. По словам посла РФ в стране Павла Кузнецова, остальные поездки — с целью учебы, работы, посещения родственников и так далее — разрешены.

При этом глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что Хельсинки может ввести полный запрет на въезд россиян и такая работа уже началась. Он пояснил, что государство не хочет оставаться «транзитной страной для шенгенских виз, выдаваемых другими».