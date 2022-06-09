Власти Латвии решили изымать собственность России и Белоруссии

Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press

Власти Латвии к 17 июня разработают закон, позволяющий конфисковывать собственность России и Белоруссии для нужд государства, с таким поручением выступил министр юстиции страны Янис Борданс. Он подчеркнул, что ряд таких объектов будет использован как пристанище для украинских беженцев.

Целью закона является отчуждение собственности, принадлежащей России и Белоруссии: «Московский дом», (санатории) «Янтарный берег» и «Белоруссия». Эти объекты мы будем использовать для размещения украинских беженцев, реабилитации пострадавших и нужд информационного центра, — написал министр в соцсети.

Борданс подчеркнул, что в стране есть соответствующий механизм для изъятия собственности, имущество конфискуется в рамках заведенного уголовного дела, а Россия и Белоруссия, по его мнению, являются «ответственными за уголовные преступления и геноцид».

Ранее Национальный совет по электронным СМИ Латвии постановил запретить трансляцию всех 80 российских телеканалов на территории страны. Как заявил председатель совета Ивар Аболиньш, это решение принято на основании новой правовой нормы, согласно которой в Латвии не могут работать программы, зарегистрированные в стране, которая ставит под угрозу территориальную целостность и независимость другой страны.