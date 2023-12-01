Власти Кривого Рога сообщили о «тревожной ночи» и взрывах в городе Мэр Кривого Рога сообщил об ударах беспилотников в городе

Фото: ДСНС Украины

Кривой Рог подвергся обстрелу с применением беспилотников, сообщил в Telegram-канале мэр города Александр Вилкул. Прошедшую ночь он охарактеризовал как «тревожную», добавив, что зафиксирован был один прилет и взрыв.

Кривой Рог. На утро 1 декабря ситуация контролируемая. Тревожная ночь. Снова вражеская атака на Украину ракетами и ударными БПЛА. К сожалению, враг ударил ракетой и по нашему городу. Без деталей, — написал Вилкул.

Он также уточнил, что 1 декабря будет осуществлено два плановых взрыва в карьерах «Первомайский» и «Глееватский». Соответствующие мероприятия контролируют оперативные службы, поводов для беспокойства нет, добавил глава города.

Ранее глава областной военной администрации в Херсоне Александр Прокудин сообщил, что за минувшие сутки на Украине зафиксировано свыше 90 прилетов. По его словам, часть ударов пришлась на заводы и предприятия в Херсоне, находящиеся под контролем Киева. Всего было выпущено 528 снарядов, уточнил он. О взрывах не сообщалось. Воздушная тревога в Херсонской области также не объявлялась. Ранее глава херсонской ОВА уже сообщал о прилетах по заводу.