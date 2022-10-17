Власти Киевской области сообщили о воздушной тревоге

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В Киевской области объявлена воздушная тревога. Об этом сообщили в областной военной администрации, передает РИА Новости.

Воздушная тревога в Киевской области, — говорится в сообщении.

В свою очередь украинский Пятый канал сообщает, что по состоянию на 06:15 воздушная тревога была объявлена в Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях страны.

Накануне вечером издание «Страна.ua» сообщило о взрывах в Одессе. По данным агентства, власти косвенно подтвердили эту информацию и призвали сохранять спокойствие. Также сообщалось о том, что в Днепропетровской, Николаевской и Кировоградской областях страны объявлена воздушная тревога.

Позднее украинское агентство УНИАН сообщило о том, что в Николаеве произошел пожар на складе горюче-смазочных материалов, а также о взрывах в Одесской и Харьковской областях.