Власти Киевской области начали отключать электроэнергию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На территории Киевской области начались отключения света, рассказал 21 октября глава региональной администрации Алексей Кулеба. По его словам, это делается в связи с наблюдающимся повышенным потреблением электричества. Временные отключения начались с 09:20 по местному времени, написал Кулеба в своем Telegram-канале. Он призвал местных жителей потреблять энергию максимально экономно.

Необходимо тотально экономить электроэнергию. Это касается всех. Выключаем лишние электроприборы. От чайников до энергообогревателей. От утюгов до стиральных машин. Не включаем ни одного, — заявил руководитель Киевской облгосадминистрации.

Начало отключений электроэнергии утром подтвердили представители компании «ДТЭК Киевские региональные электросети». В сообщении называлось то же время, что озвучил Кулеба, но уточнялось, что в графике возможны изменения.

Ранее политолог Богдан Безпалько заявил, что власти Украины преувеличивают потери украинской энергетики от ударов Вооруженных сил России.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский и его команда откровенно лгут, на самом деле инфраструктура Украины возводилась в советское время, в связи с чем обладает крепким запасом прочности. Он считает, что Киев специально преувеличивает свои потери, чтобы просить у Запада больше помощи.